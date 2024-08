Governador decreta situação de emergência ambiental e de saúde pública no Amazonas

O Governo do Amazonas decretou situação de emergência ambiental e de saúde pública em todos os 62 municípios do estado. O anúncio foi dado pelo governador Wilson Lima nesta quarta-feira (28).

"Estou assinando agora, um decreto que coloca todo o estado do Amazonas em situação de emergência em decorrência da estiagem deste ano. Também vou assinar um decreto que declara situação de emergência em saúde pública do estado do Amazonas em decorrência do desastre classificado como estiagem, ocasionado pelo severo período de vazante nos rios do Amazonas no ano em curso", disse o governador Wilson Lima.

Um total de 77.449 famílias, ou 309.776 pessoas, estão sendo afetadas pela estiagem severa em todas as calhas de rios do Amazonas. Na terça-feira (27), o boletim divulgado pela Defesa Civil colocava 20 cidades em situação de emergência.

A situação crítica no cenário ambiental levou o estado a decretar a situação de emergência para todos os municípios. A decisão foi anunciada em reunião do Comitê Intersetorial de Enfrentamento à Situação de Emergência Ambiental desta quarta-feira (28).

Ainda conforme os dados, de junho até o dia 27 de agosto, mais de 10,879 mil focos de incêndio foram combatidos pelo Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM). Sendo, 930 incêndios na capital e 9,9 mil no interior do estado.