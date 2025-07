Festa de 1 ano do Gigantes da Floresta terá shows e sorteios de prêmios

Manaus/AM - Para celebrar um ano de funcionamento do parque Gigantes da Floresta, o prefeito de Manaus, David Almeida, anunciou a realização do evento “Gigantes na Roça”, que acontece neste sábado (05), a partir das 17h, com uma programação especial voltada à população. O espaço se consolidou como um dos maiores sucessos de visitação da capital amazonense, com mais de 3,6 milhões de acessos em apenas 12 meses.



A celebração contará com shows dos cantores locais Uendell Pinheiro, George Japa, Joe Guerra e John Veiga, além do sorteio de mais de 50 prêmios, incluindo motos, televisores e eletrodomésticos. A cada quilo de alimento doado, o visitante recebe um cupom para participar dos sorteios, quanto mais doar, mais chances têm de ganhar.



A festa de aniversário promete reunir milhares de pessoas e reforça o compromisso da Prefeitura de Manaus com o lazer acessível e a cultura popular.