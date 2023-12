Expoagro encerra neste domingo com atrações regionais e nacionais em Manaus

Manaus/AM - O Governo do Amazonas promove neste domingo (10), o encerramento da 45ª Exposição Agropecuária Sustentável (Expoagro), com shows nacionais e regionais, rodeio e apresentações para o público infantil. Batista Lima é atração nacional a se apresentar às 22h. A entrada é gratuita. Já a 2ª edição do Festival Artistas da Terra, recebe Igor Oliveira, Canto da Mata e George Japa, na Praça de Alimentação, entre 19h e 22h.

Neste domingo (10), a 45ª Expoagro proporcionará aos visitantes exposições de artesãos além de oficinas de empreendedorismo no estande da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti). A partir das 18h na praça de alimentação, o grupo Música e Magia anima a noite do público infantil.

O cirurgião dentista Amaro Neto, afirma que o espaço proporciona diversão para toda família “a gente tá aqui conhecendo o novo parque de exposição da feira agropecuária, a parte infantil tá muito legal, muita diversidade de brinquedos, além de shows infantis. Então é muito divertido estar aqui com toda a família e a gente espera voltar ", comentou.

A programação ocorre no Parque Multiuso de Exposição Agropecuária Dr. Eurípedes Ferreira Lins, situado no Km 2, na rodovia que liga Manaus a Boa Vista. A entrada é gratuita e o espaço do festival proporciona aos visitantes mais de 700 vagas de estacionamento gratuitas.

A população também consegue prestigiar o evento usando rotas alternativas de transporte público como as linhas 302, 305 além das linhas extras 903 e 905 que atendem as demandas da Expoagro.