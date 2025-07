Dupla é condenada por assassinato motivado por rixa entre facções no Morro da Liberdade

A 1.ª Vara do Tribunal do Júri condenou Kaio a 30 anos, 11 meses e sete dias de prisão, enquanto Roney recebeu uma pena de 31 anos, cinco meses e três dias de prisão. Ambos terão de cumprir a pena em regime fechado. Já o terceiro denunciado, Ilenilson da Silva Souza, teve extinta a punibilidade em razão da sua morte.

Os três efetuaram 20 tiros contra Erivelton, que morreu no local. Ainda conforme a denúncia, o crime foi praticado devido a uma rixa entre duas facções criminosas em decorrência da disputa no tráfico de drogas.

O crime - De acordo com a denúncia apresentada contra os réus, no dia 5 de abril de 2017, por volta de 17h30, na Travessa Luiz Lopes, bairro Morro da Liberdade, zona Sul de Manaus, Erivelton Damasceno estava em frente a residência do seu sogro, quando um veículo aproximou-se, tendo descido três pessoas armadas, que, segundo a denúncia, eram Kaio Wuellington Cardoso dos Santos, Roney Marinho Machado e Ilenilson da Silva Souza.

