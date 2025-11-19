   Compartilhe este texto
Deputados do Amazonas votam de forma unânime a favor do PL Antifacção

Por Portal Do Holanda

19/11/2025 9h52 — em
Amazonas


Deputados Átila Lins, Saullo Vianna, Adail Filho, Sidney Leite, Amom Mandel, Alberto Neto, Silas Câmara e Fausto Jr. - Fotos: Divulgação/Câmara dos Deputados

Manaus/AM - A bancada federal do Amazonas votou de forma unânime a favor do PL Antifacção durante a sessão desta terça-feira (18) na Câmara dos Deputados. Os oito parlamentares do estado acompanharam a maioria da Casa, que aprovou o texto por 370 votos a 110. Três deputados se abstiveram e outros 29 não participaram da votação.

Estiveram presentes e votaram “sim” os deputados Adail Filho (Republicanos), Amom Mandel (Cidadania), Átila Lins (PSD), Capitão Alberto Neto (PL), Fausto Júnior (União Brasil), Saullo Vianna (União Brasil), Silas Câmara (Republicanos) e Sidney Leite (PSD). Com isso, o Amazonas figurou entre as bancadas que apoiaram integralmente o projeto.

O texto aprovado é a sexta versão apresentada pelo relator Guilherme Derrite (PL-SP), baseada na proposta original do governo federal. O projeto aumenta penas, cria novos tipos penais, amplia instrumentos de investigação e estabelece regras específicas para líderes de organizações criminosas. A equiparação das facções ao crime de terrorismo, que constava em versões anteriores, foi retirada.

Entre os pontos incluídos pelo relator está o aumento da pena para crimes ligados a organizações criminosas, que pode chegar a 40 anos. O texto também cria o conceito de “organização criminosa ultraviolenta”, definida como grupos que utilizam violência, ameaça ou coação para impor controle territorial, intimidar populações ou atacar serviços essenciais. As investigações e a tramitação do projeto seguem avançando no Congresso.

O crime que os políticos fingem combater

ASSUNTOS: Amazonas

+ Amazonas


