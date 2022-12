Deputados aprovam aumento de impostos no Amazonas, do ICMS e IPVA

O Governo do Amazonas justifica que os aumentos de impostos são uma forma de minimizar a perda de R$ 1 bilhão em arrecadação, resultado da redução do ICMS que foi efetuada pelo Governo Federal.

Em relação ao IPVA, o aumento é de 4%, que passa a valer de forma progressiva a partir de 2024. Os deputados ainda aprovaram reajuste e criação de novas taxas do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM).

O aumento da alíquota do ICMS será de 2%, saltando de 18% para 20%. Os parlamentares conseguiram aprovar uma emenda a esse projeto para tirar o gás de cozinha da lista de itens que terão aumento do imposto.

Manaus/AM - Os deputados estaduais da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), por ampla maioria, aprovaram nesta quarta-feira (14) projetos de leis do Governo do Estado que aumentam impostos. A partir de 2023 haverá aumento nas alíquotas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.