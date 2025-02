Dentistas gratuitos em Manaus: Veja UBSs que atendem aos sábados

O serviço abrange diversas especialidades, como restauração dental, limpeza, extração e acompanhamento para grupos prioritários, como crianças, idosos, grávidas e pessoas com condições crônicas. A Semsa destaca que as unidades de saúde têm capacidade para realizar até 70 consultas por dia durante o horário das 17h às 21h, e aos sábados, das 7h às 12h.

Manaus/AM - A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) de Manaus ampliou o acesso à saúde bucal, oferecendo atendimento odontológico em unidades de saúde com horários estendidos. Agora, as UBSs funcionam das 7h às 21h, de segunda a sexta-feira, e aos sábados, das 7h às 12h, para atender a população de diferentes zonas da cidade.

