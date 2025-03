Cinegrafista é “engolido” por cratera durante reportagem sobre outro buraco no Mutirão

No entanto, o cinegrafista que estava fazendo as imagens do local levou um susto. O piso onde ele estava também acabou abrindo e ele caiu dentro de outro buraco.

Manaus/AM - Um cinegrafista foi engolido por uma cratera durante uma reportagem sobre outro buraco no mesmo local. O caso ocorreu na tarde desta terça-feira (11), na esquina das ruas Itibiara e Itaete, no bairro Mutirão, na zona Norte de Manaus.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.