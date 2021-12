Casos de covid sobem e Amazonas se aproxima da fase laranja

Manaus/AM- O boletim da Situação Epidemiológica da Covid-19 do Amazonas informou nesta quarta-feira (8), que o Estado, apesar de seguir na fase amarela (baixo risco), está se aproximando da fase laranja (risco moderado) na transmissão do coronavírus.

Conforme o boletim, houve um aumento na pontuação do Estado a partir do cálculo de avaliação de risco de transmissibilidade do vírus de 8 pontos, em 11 de novembro, para 9 pontos em 6 de dezembro. O escore é o limite para a fase amarela e se aproxima da fase laranja que é indicada de 10 a 14 pontos.



Segundo a diretora-presidente da FVS, Tatyana Amorim, os dados estão relacionados ao aumento de casos registrados por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) registrados nos últimos 14 dias, que inclui os casos graves de Covid-19. Ela também destacou que o Amazonas enfrenta o inverno amazônico.



Nesse período chuvoso, que segue de novembro a maio, os vírus que circulam no Estado estão a Influenza A e B, Vírus Sincicial Respiratório (VSR), Adenovírus, Parainfluenza, Coronavírus e Metapneumovírus.



As medidas preventivas contra a Covid-19 continuam sendo as recomendações da FVS-RCP para enfrentar a pandemia: adesão à campanha nacional de vacinação contra a infecção, uso de máscara de proteção respiratória, higienização das mãos (com água e sabão e/ou álcool a 70%), distanciamento social e evitar aglomerações de pessoas.