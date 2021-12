Carreta da Vacinação imuniza centenas de pessoas contra a covid-19 em Manaus

A carreta permanece no Centro de Manaus até o dia 23 de dezembro e nesse período trabalhará com as aplicações da 1°, 2° e 3° doses dos quatro imunizantes: Pfizer, Coronavac, Astrazeneca e Janssen.

O atendimento no local começou às 9h e segue até às 16h. A carreta é uma das estratégias da campanha “Mega Vacinação”, para alcançar o público que ainda não se vacinou ou que está com doses em atraso.

