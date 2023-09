Carro de turista é depredado na Cachoeira do Mutum, no Amazonas; vídeo

Carro de turista é depredado na Cachoeira do Mutum, no Amazonas pic.twitter.com/pWWELw1nWN — Portal do Holanda (@portaldoholanda) September 19, 2023

Manaus/AM - Um vídeo que circula nas redes sociais mostra que um turista, não identificado, diz ter tido o seu carro depredado na Cachoeira do Mutum, localizada no km 54 da estrada AM-240, em Presidente Figueiredo (a 107 km de Manaus). O homem acusa o próprio responsável do local pelos danos no veículo.

As imagens mostram que o vidro do parabrisa dianteiro do carro está quebrado. O turista informa durante a gravação que ele chegou a local e não foi parado por nenhum responsável para paghar pelo estacionamento, além de não ter nenhum aviso sobre cobrança. O homem então deixou o veículo estacionado e foi em direção a cachoeira.

“Esse carro aqui é o carro que entrei na cachoeira. Passei por essa porteira aqui e não tinha ninguém cobrando nada. Não tem nenhum aviso de quanto custa e esse camarada [o homem que seria responsável pelo local] estava aqui e não falou nada. Fui embora, voltei e meu carro estava depredado aqui. Ele acabou de dizer que foi ele quem quebrou e me chamou de ‘esperto’ me acusando de não querer pagar a entrada”, disse o turista.

A Cachoeira do Mutum está localizado dentro de uma Reserva Particular de Patrimônio Natural e chama a atenção pelas suas piscinas naturais semelhantes a jacuzzis, que podem chegar a incríveis 7 metros de profundidade.