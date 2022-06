Boi Caprichoso faz homenagem a Bruno e Dom em 2º noite de apresentação

Ainda retratando vítimas silenciadas por defender a Amazônia, o líder indígena Dário Kopenawa e a ambientalista Angela Mendes, filha do ativista Chico Mendes, morto a tiros de espingarda ao defender a preservação, ergueram a bandeira com fotos das vítimas.

Durante a lenda amazônica, que compete com o item 17, as tribos indígenas evoluíam ao som da toada Vale do Javari, que retrata os povos que vivem na região, mesmo local onde foram assassinados o indigenista Bruno Pereira, que lutava pela preservação; e o jornalista Dom Phillips, que estava documentando sobre o trabalho de Bruno, em defesa contra caça e pesca ilegal em uma das maiores concentrações de índios isolados do mundo.

