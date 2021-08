Aras pede que STF absolva Eduardo Braga

O procurador-geral da República, Augusto Aras, pediu a absolvição do Senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas.

O pedido diz respeito a denúncia de que Braga teria recebido doação irregular para campanha municipal de Vanessa Grazziotin em 2012, em Manaus.

Contudo, o senador comprovou em agosto do ano passado, que na época era presidente do diretório estadual do MDB e não do municipal, ao qual se referia a denúncia.

Por conta disso, Aras não aceitou a denúncia contra Eduardo e pede que o Supremo Tribunal Federal (STF) absolva o político.