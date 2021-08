Eduardo Braga é recebido por multidão durante inauguração de obras em Borba

Em mais uma agenda de trabalho no interior, o senador Eduardo Braga (MDB/AM) inaugurou, nesta sexta-feira (20), obras de pavimentação de ruas nos distritos rurais de Axinim e Foz do Canumã, no município de Borba (distante 327 quilômetros de Manaus), concluídas com recursos do Ministério do Desenvolvimento Regional viabilizados por emendas de autoria do parlamentar.

A programação teve início na quadra de esportes Daya Muniz, no Centro, onde Braga participou da cerimônia da maior ação de crédito habitacional e financeiro oferecida pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) em Borba. Foram entregues 102 créditos do Fomento Mulher (R$ 5 mil cada), 350 créditos Habitação (34 mil cada) e 13 créditos Apoio Inicial (5,2 mil cada), totalizando R$ 12.477.600,00 milhões.

Titula Brasil ─ No local, Eduardo também participou da entrega de 164 Contratos de Concessão de Uso (CCUs) – para a utilização temporária de terras da União no município - e da assinatura do Termo de Acordo de Cooperação Técnica do Programa Titula Brasil, entre o superintendente do Incra, João Jornada e o prefeito de Borba, Simão Peixoto (PP).

Intermediada pelo senador Eduardo, a parceria é inédita e vai possibilitar a regularização de mais de 1,067 milhão de hectares de área da União, e beneficiar 1.665 famílias dos Projetos de Desenvolvimento Sustentável (PDS) Axinim, de Assentamentos (PAs) Puxurizal e Piaba, e Extrativistas (PAE) Abacaxis, Trocanã, Tupana Igapó-Açu I, Maripiti e Anumaã.

Encontro com lideranças ─ A programação da agenda de trabalho do senador incluiu, ainda, almoço com o prefeito de Borba, Simão Peixoto (PP), lideranças comunitárias, vereadores e secretários municipais, além de entrevista na rádio Santo Antônio. À tarde, Eduardo inaugura obras de pavimentação de ruas em Axinim e Foz do Canumã. Nas duas comunidades rurais foram investidos R$ 3,8 milhões em emendas destinadas pelo senador, que melhorou a mobilidade dos moradores e o escoamento da produção.

Nascido no Canumã, o agente comunitário de saúde, Mário Lemos, 65 anos, disse que a emenda do senador trouxe para a comunidade, além da mobilidade, emprego e renda. “Pessoas da comunidade foram contratadas para a obra, e isso movimentou renda e emprego para os moradores. Estamos bastante agradecidos ao senador Eduardo Braga”, destacou o comunitário.

Mais recursos ─ Eduardo Braga destinou R$ 24,9 milhões para Borba em recursos de emendas ao Orçamento da União e que já saíram do papel. Desse total, R$ 11,6 milhões estão assegurados para a construção de muro de contenção de erosão fluvial na orla da cidade, R$ 2,5 milhões para manutenção de Unidades Básicas de Saúde (UBS), aquisição de medicamentos e equipamentos hospitalares.

Para as ações de enfrentamento ao coronavírus, o senador destinou R$ 2,3 milhões, R$ 1 milhão para construção de calçada, meio-fio e sarjeta nos bairros Centro e São Sebastião, R$ 700 mil para construção de ginásio poliesportivo na comunidade Vila de Caiçara e R$ 307 mil para construção de feira no distrito de Foz de Canumã.

"E vem mais recursos por aí. Conseguimos junto ao Ministério da Educação R$ 1,9 milhão para reforma e ampliação de escolas, e aquisição de materiais escolares. Borba terá também o incremento de R$ 600 mil para o Piso da Atenção Básica (PAB) para reforçar as ações de saúde na sede do município e nas comunidades rurais", anunciou o senador Eduardo Braga.