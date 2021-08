Mutirão de vacinação contra Covid-19 acontece hoje em Iranduba, no Amazonas

Para se vacinar é necessário que o interessado resida no município. Para quem tem mais de 18 anos e irá tomar a primeira dose, é necessário apresentar um documento original com foto com o número do RG, CPF ou cartão do SUS, comprovante de residência (original e cópia).

Cada ponto contará com 10 postos de vacinação e um efetivo de 30 servidores do estado para dar agilidade na ação. A meta da força-tarefa é vacinar 3 mil crianças e adolescentes. Para isso, foram disponibilizadas vacinas da Pfizer/BioNtech.

Manaus/AM - Um novo mutirão de vacinação contra Covid-19 acontece neste sábado (21), no município de Iranduba interior do Amazonas. A ação ocorrerá das 8h às 17h, em três pontos montados na cidade, e tem como objetivo intensificar a aplicação da primeira dose de imunizante contra a Covid-19 em adolescentes de 12 a 17 anos.

