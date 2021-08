Ufam lança editais do PSC 2021 com vagas para Manaus e interior

Manaus/AM - A Comissão Permanente de Concursos da Universidade Federal do Amazonas (Compec/Ufam), publicou nesta sexta-feira (20), os editais nº18/2021 referente a abertura de inscrições para Processo Seletivo Contínuo - PSC 2021 - 1ª Etapa, Projeto 2023 e n° 19/2021 referente ao Processo Seletivo Contínuo - PSC 2021- 2ª ETAPA, Projeto 2022.

PSC 2021 - 1ª Etapa, Projeto 2023

É destinado aos alunos regularmente matriculados na 1ª série do Ensino Médio, no ano de 2020. As inscrições serão feitas somente via Internet, no endereço eletrônico https://compec.ufam.edu.br/, do dia 14 de setembro de 2021, a partir das 10h, até as 17h do dia 30 de setembro de 2021, no horário oficial da cidade de Manaus (AM). O pagamento poderá ser efetuado até o dia 1 de outubro, observado o horário bancário.

As Provas estão previstas para serem aplicadas dia 30 de janeiro de 2022, das 08h30min às 12h30min, nas cidades de Benjamin Constant, Coari, Humaitá, Itacoatiara, Manaus e Parintins. A divulgação do resultado de desempenho da 1ª. Etapa está prevista para sair a partir do dia 31 de março de 2022.

O edital nº18/2021 prevê ainda procedimentos de Biossegurança aplicáveis aos candidatos no dia da prova.

PSC 2021- 2ª ETAPA, Projeto 2022

É destinado aos alunos regularmente matriculados na 2ª série do Ensino Médio, no ano de 2020. As inscrições serão feitas somente via Internet, no endereço eletrônico https://compec.ufam.edu.br/, a partir das 10h do dia 14 de setembro de 2021 até as 17h do dia 30 de setembro de 2021, no horário oficial da cidade de Manaus (AM). O pagamento poderá ser efetuado até o dia 1 de outubro, observado o horário bancário.

As Provas estão previstas para serem aplicadas dia 30 de janeiro de 2022, das 08h30min às 12h30min, nas cidades de Benjamin Constant, Coari, Humaitá, Itacoatiara, Manaus e Parintins. A divulgação do resultado da 2ª. Etapa está prevista para sair a partir do dia 31 de março de 2022.

O edital nº19/2021 também prevê procedimentos de Biossegurança aplicáveis aos candidatos no dia da prova.

Mais informações no site da Compec e em caso de dificuldades com o sistema de inscrição, o candidato deve entrar em contato por meio do e-mail: [email protected].