Vacinação de adolescentes será intensificada para conter variante delta no Amazonas

Manaus/AM - A campanha de vacinação do público de 12 a 17 anos será intensificada em 17 municípios da Região Metropolitana de Manaus e em Maués, após a confirmação de seis casos de Covid-19 pela variante Delta (VOC-B.1.617.2) no Amazonas. O objetivo é aumentar a cobertura vacinal em 50% da população adolescente dessas cidades, a fim de diminuir os impactos da nova linhagem do vírus.

O monitoramento começou a ser intensificado em Maués, nesta quinta-feira (19), com o envio de uma equipe da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-RCP). O município registrou a nova variante em dois residentes testados e técnicos do órgão foram deslocados para realizar ações de controle, tais como investigação epidemiológica, rastreamento de casos e testagem.

A diretora presidente em exercício da FVS-RCP, Tatyana Amorim, afirmou que o foco da intensificação será nas áreas onde os casos da variante Delta foram identificados, em Manaus e em Maués. As doses serão distribuídas proporcionalmente para atender 50% da população de 12 a 17 anos. Ainda segundo Tatyana Amorim, não há a confirmação da transmissão da variante Delta de forma comunitária.

Vigilância – A FVS-RCP notificou, na quarta-feira (18/08), ao Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs) do Ministério da Saúde (MS), o alerta com a confirmação de seis casos de Covid-19 pela variante Delta.

Tratam-se de seis casos confirmados, sendo quatro de pessoas residentes em Manaus e dois residentes no município de Maués. As pessoas que testaram positivo relataram terem viajado aos estados do Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro ou terem tido contato com parentes que estiveram nesses dois últimos estados.

Lista dos Municípios- Apuí, Autazes, Borba, Careiro, Careiro da Várzea, Iranduba, Itacoatiara, Itapiranga, Manacapuru, Manaquiri, Maués, Nova Olinda do Norte, Novo Airão, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, Silves e Manaus.