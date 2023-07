Apuração: Caprichoso vence primeira noite do Festival de Parintins

A apuração segue com a abertura das notas do 2º dia de apresentações.

O Garantido acumulou descontos, com diversas notas 9,9 e até 9,5, essa última nota quando o quesito julgado foi alegoria, um dos principais problemas da apresentação do bumbá no 1º dia. O Caprichoso também chegou a receber nota 9,5 em vaqueirada, mas foi descartada.

O Caprichoso venceu a primeira noite com nota final de 419,8 contra 419,5 do Garantido.

Manaus/AM - A apuração do 56º Festival Folclórico de Parintins iniciou nesta segunda-feira (3). Na abertura das notas do primeiro dia de apresentações, realizadas na sexta-feira (30), o Caprichoso foi declarado campeão.

