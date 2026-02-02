   Compartilhe este texto
Nilton Lins

Amazonas vai ganhar 25 novas escolas indígenas com verba do Novo PAC

Por Portal Do Holanda

02/02/2026 13h26 — em
Amazonas


Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil

Manaus/AM - O Amazonas terá 25 novas escolas indígenas construídas com recursos do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC), conforme autorização do governo federal. As unidades fazem parte de um pacote de 117 escolas destinadas a 17 estados brasileiros e têm como objetivo ampliar e qualificar a infraestrutura da educação escolar indígena, respeitando as especificidades culturais, territoriais e sociais das comunidades atendidas.

Os projetos das escolas foram elaborados para atender às realidades locais, considerando desafios como logística de transporte, condições climáticas, custos regionais e o modo de vida das diferentes etnias. No Amazonas, onde muitas comunidades estão em áreas de difícil acesso, a adaptação das estruturas é apontada como fundamental para garantir o funcionamento adequado das unidades de ensino.

As escolas integram a Política Nacional de Educação Escolar Indígena, instituída em 2025, que busca fortalecer a educação intercultural e assegurar o direito dos povos indígenas a uma formação alinhada às suas tradições, línguas e saberes. A iniciativa também responde a uma demanda histórica por unidades escolares adequadas dentro dos territórios indígenas, substituindo estruturas improvisadas ainda existentes em algumas localidades.

A execução das obras ocorrerá em parceria entre a União e os governos estaduais. As propostas foram formalizadas pelos estados por meio do sistema TransfereGov, com análise técnica do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e operacionalização da Caixa Econômica Federal. Além do Amazonas, estados como Roraima e Amapá também foram contemplados, dentro de um conjunto de ações do Novo PAC voltadas à redução das desigualdades regionais e à ampliação do acesso à educação pública no país.

