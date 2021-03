Amazonas registra 49 mortes e 824 novos casos de Covid nas últimas 24 horas

Manaus/AM - O Amazonas registrou nas últimas 24 horas, 49 óbitos e 824 novos casos de Covid-19, totalizando 334.432 casos da doença no estado até esta quarta-feira (17). As informações foram repassadas pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM).

Segundo o boletim, do total de mortes, 18 ocorreram no dia 16 e 31 óbitos foram encerrados por critérios clínicos, de imagem, clínico-epidemiológico ou laboratorial, elevando para 11.672 o total de mortes. 37.106 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão sendo acompanhadas pelas secretarias municipais de saúde, o que corresponde a 11,10% dos casos confirmados ativos.

Rede de assistência – Entre os casos confirmados de Covid-19 no Amazonas, e internados em Manaus, há 774 pacientes, sendo 394 em leitos clínicos, 364 em UTI e 16 em sala vermelha.

Há, ainda, outros 197 pacientes internados considerados suspeitos e que aguardam a confirmação do diagnóstico. Desses, 163 estão em leitos clínicos , 25 estão em UTI e nove em sala vermelha.

De acordo com o boletim, há outros 318 pacientes internados com Covid-19 na rede pública de saúde do interior do estado, conforme informado pela Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM). São 30 em Unidade de Cuidados Intensivos (UCI) e 288 em leitos clínicos.

Nesta edição, os municípios de Envira, Novo Aripuanã e São Sebastião do Uatumã não atualizaram o sistema de informação para consolidação dos dados do boletim.