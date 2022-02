Amazonas Energia nega que medidores cobraram o dobro em faturas dos consumidores

Querendo esclarecer toda a repercussão negativa que a revelação do Ipem causou desde o último sábado (2), a Amazonas Energia convidou a imprensa, a Defensoria Pública, a Delegacia do Consumidor, o Ministério Público, o Procon e o o próprio Ipem para uma coletiva às 14h.

Manaus/AM - Os 25 mil medidores de energia elétrica fiscalizados pelo Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas (Ipem) apresentaram irregularidade resultando em uma cobrança em dobro na fatura dos consumidores, mas a Amazonas Energia contrariou a afirmação do órgão regulador.

