Vereadores discutem sobre escândalo de medidores de energia contando o dobro em Manaus

Manaus/AM - A revelação do Instituto de Pesos e Medidas (IPEM/AM) que os novos medidores da Amazonas Energia apresentaram o dobro na contagem de consumo elétrico, virou assunto na sessão desta segunda-feira (14) na Câmara Municipal de Manaus (CMM).

O Vereador Wallace Oliveira (Pros) introduziu o assunto lendo a fala do diretor-presidente do IPEM/AM, Márcio Brito, que afirmou sobre a população estar correta quando suspeitava da leitura dos medidores, e que as fiscalizações em 25 mil aparelhos mostravam que eles estavam marcando errado.

“A Amazonas Energia ainda contestou essa afirmação do Ipem. Mas quem tem competência para estabelecer o oficialização quanto a medição e uso do equipamento é o Ipem e não a concessionária. Nós trouxemos a Amazonas Energia três vezes na Casa para falar sobre problemas em cobranças indevidas, e agora o Ipem carimba a irregularidade”, disse.

Sassá da Construção (PT) também falou sobre as demandas que tem recebido a respeitos da irregularidade medidores, e parabenizou a população que protestou nas ruas.

“Um amigo meu que trabalha na Amazonas Energia me contou que os medidores são uma coisa errada. Nem eles têm acesso, imagine os consumidores. Em 2021, eu incentivei as pessoas irem para a rua reivindicar seus direitos”, contou.

Jander Lobato (PTB) solicitou ajuda dos colegas da Casa para marcar uma audiência pública com os representantes da Amazonas Energia.

Diego Afonso relembrou que no ano passado, a Câmara cogitou em realizar uma CPI contra a empresa, mas que seria necessário um .

Caio André também relatou sobre a cobrança em dobro da concessionária, e disse que era esperado que todos os parlamentares falassem sobre o caso já que é o assunto mais purgante do fim de semana.

Rodrigo Guedes relembrou que a Amazonas Energia estava cortando o fornecimento mesmo com uma lei estadual que proibisse a ação durante a pandemia.

Marcel Alexandre reafirmou que a população é quem mais sofre e perde com a irregularidade da empresa de Energia.

O Vereador Bessa falou que a imprensa precisa dar apoio aos vereadores quando eles criticam a Amazonas Energia sobre as cobranças indevidas.

Marcio Tavares divulgou o contato da Comissão do Dereito do Consumidor, do qual é presidente, para que as pessoas que se sentirem lesadas com as irregularidades da empresa, possam denunciar pelo WhatsApp (92) 33032935.