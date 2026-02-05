Lula diz que Haddad e Alckmin sabem que têm papel a cumprir em SP nas eleições
Por Reuters
05/02/2026 11:36:05
Política
5 Fev (Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quinta-feira que o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sabem que terão um papel a cumprir na disputa eleitoral deste ano no Estado de São Paulo, embora não tenha detalhado qual a função que ambos terão no xadrez político no Estado.
Em entrevista ao portal UOL, Lula também disse que ainda não desistiu de convencer o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) de ser candidato ao governo mineiro na eleição deste ano.
(Por Lisandra Paraguassu, reportagem adicional de Eduardo Simões)
