Lula diz que Haddad e Alckmin sabem que têm papel a cumprir em SP nas eleições





5 Fev (Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quinta-feira que o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sabem que terão um papel a cumprir na disputa eleitoral deste ano no Estado de São Paulo, embora não tenha detalhado qual a função que ambos terão no xadrez político no Estado.

Em entrevista ao portal UOL, Lula também disse que ainda não desistiu de convencer o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) de ser candidato ao governo mineiro na eleição deste ano.

(Por Lisandra Paraguassu, reportagem adicional de Eduardo Simões)