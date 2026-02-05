Lula elogia Galípolo e diz confiar em seu trabalho, mas reclama de juro alto





5 Fev (Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva rasgou elogios ao presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, nesta quinta-feira, exaltando a "qualidade" do comandante do BC e dizendo confiar em seu trabalho, sem deixar, no entanto, de reclamar do atual patamar da taxa de juros.

Em entrevista ao portal UOL, logo depois de afirmar que o Brasil é feliz por ter alguém como Galípolo à frente do BC, Lula disse que fala todos os dias ao chefe da autoridade monetária que os juros estão altos.

O Comitê de Política Monetária (Copom), do Banco Central, manteve a taxa básica de juros em 15% ao ano em reunião realizada em janeiro, mas indicou que o BC deve reduzir os juros na próxima reunião do colegiado em março.

(Por Lisandra Paraguassu, reportagem adicional de Eduardo Simões)