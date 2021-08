Abrasel lança curso de boas práticas na manipulação de alimentos no Amazonas

Manaus/AM - A Abrasel no Amazonas iniciará ações de qualificação nos municípios onde tem associados e o primeiro será em Presidente Figueiredo em parceria com a prefeitura. O curso vai acontecer nos dias 19 e 20 de agosto, das 8h às 12h, no auditório da sede da prefeitura de Presidente Figueiredo, localizado na rua Urubuí, 113, Centro.

O palestrante será o especialista em segurança de alimentação, Gabriel Oliveira, com o tema: “Curso intensivo de boas práticas na manipulação de alimentos” e tem como objetivo oferecer capacitação para manipuladores de alimentos com foco na Resolução RDC 216/2004 da Anvisa, no processo de elaboração dos alimentos, nas formas de armazenamento e conservação e entre outros importantes conceitos.

O nutricionista destaca: “A importância de participar deste curso é de grande valia para os profissionais da área, pois auxilia quanto aos pontos críticos de controle dentro da área de produção de alimentos, a fim de garantir alimentos seguros e nutritivos a população” afirma Gabriel.

O especialista tem uma vasta experiência na área e presta consultoria em vários restaurantes e empresas de Manaus entre eles Biliskão, Espeto Misto, Umê, Eighty’s Burguer e outros estabelecimentos de alimentação fora do lar.

De acordo com o proprietário do Biliskão, Isaac Oliveira, “Foi de grande importância nossos funcionários participarem deste curso, a empresa assim se qualifica cada vez mais para poder prestar um serviço de qualidade e segurança para nossos clientes”, declara Isaac.

Para o presidente da Abrasel, Fábio Cunha, “Esta missão em Presidente Figueiredo vai abrir portas para outros municípios e tem como objetivo dar suporte aos donos de restaurantes, a todos os setores da alimentação fora do lar, onde normalmente este setor abre portas para pessoas inexperientes começarem seus negócios e que muitas vezes não tem esta orientação e a Abrasel vai até lá levar conhecimento nesta área de segurança alimentar e manipulação de alimentos e com isso levar saúde a população, porque alimento é saúde. Estamos levando o nosso melhor nutricionista, orientador que temos, o Gabriel Oliveira, junto com toda uma equipe bem experiente para dar este suporte a Presidente Figueiredo e depois vamos transformar esta missão em itinerante para os outros municípios, transformando este projeto de sucesso”, afirma Cunha.