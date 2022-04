Material de expediente cria despesa acima de R$ 1,4 milhão em Japurá

As outras vencedoras são: MA Rodrigues de Oliveira, com R$ 482.700,50 e a RC Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios, com R$ 314.458,50.

O prefeito de Japurá, Vanilso Monteiro da Silva, homologou licitação que registro o valor total de R$ 1.473.075,20, originado de três propostas vencedoras. A empresa JWC Com. de Prod. Alimentícios e Mat. de Construção, com R$ 675.916,20, equivalente a cerca de 46%, arrematou a maior parcela de itens.

