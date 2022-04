Divulgação de atos administrativos custa R$ 629 mil a Japurá

Japurá/AM – A contratação de serviço de publicação de atos administrativos no Diário Oficial da União, Diário Oficial do Estado do Amazonas e em jornal de circulação (diário digital) vai gerar despesa de R$ 629 mil, conforme pregão presencial nº. 010/2022, que elegeu fornecedores.

O prefeito de Japurá, Vanilso Monteiro da Silva, homologou a licitação que teve duas propostas vencedoras, totalizando a importância de R$ 629.200,00 para custear os itens licitados.

As empresas vencedoras são: Publicidade Comunicação e Marketing, com R$ 413.490,00, e a Empresa Jornal do Comércio Ltda., com R$ 215.710,00.