Aniversário de 153 anos de Humaitá gasta R$ 150 mil em festa

O prefeito de Humaitá, José Cidenei Lobo do Nascimento, ratificou, no dia 2 de maio, a inexigibilidade que libera a contratação da empresa M. Show Produções e Eventos Ltda., para realizar a festa de aniversário do município mediante pagamento de R$ 150.000,00.

Humaitá/AM – A contratação de empresa responsável pela apresentação do show musical da festa de 153 anos de Humaitá, no próximo dia 15 de maio, vai gastar R$ 150 mil, conforme inexigibilidade de licitação n.º 5/2022-IL, que fez indicação.

