Licenciamento de software consome R$ 910 mil de Humaitá

O prefeito de Humaitá, Jose Cidenei Lobo do Nascimento, homologou licitação que acatou proposta com a estimativa mensal de R$ 75.859,72 para os itens licitados, o que totaliza o montante de R$ 910.316,64, apurou o Portal do Holanda , no período de 12 meses.

Humaitá/AM – A contratação de serviços para licenciamento de uso - por tempo determinado - de software para a administração tributária municipal e gestão tributária das receitas próprias do município vão ter custo de R$ 910 mil, conforme pregão presencial 084/2021, que definiu empresa fornecedora do serviço.

