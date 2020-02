Serviços públicos serão oferecidos em bairro mais populoso da zona Leste de Manaus

Manaus/AM - O governo realiza, entre os dias 6 e 8 de fevereiro, a segunda edição do “Muda Manaus”, programa criado com o objetivo de reduzir a vulnerabilidade social e melhorar a qualidade de vida da população na capital do estado. Desta vez, o conjunto de ações e entregas acontecerá no Centro de Ensino de Tempo Integral (Ceti) Elisa Bessa Freire, na avenida Itaúba, Jorge Teixeira I. O bairro é o mais populoso da zona leste da cidade e abriga cerca de 128 mil pessoas.

Ao todo, 18 órgãos da administração estadual oferecerão serviços nos seis eixos de atuação do programa: Educação, Esporte e Lazer; Emprego e Renda; Infraestrutura, Habitação e Saneamento Urbano; Justiça, Cidadania, Cultura e Assistência Social; Saúde e Assistência Familiar; e Segurança e Ordem Pública.

Uma das novidades desta edição será a participação da Defensoria Pública do Estado do Amazonas nos três dias do evento. Por meio do projeto “Defensoria Itinerante”, o órgão prestará assistência jurídica para ações de guarda, pensão alimentícia, união estável ou dissolução de união, divórcio, retificação de registro e questões da área cível.

Para ser atendido, o cidadão deve levar documentos pessoais como carteira de identidade, CPF e comprovante de residência, além da certidão de nascimento dos filhos e certidão de casamento, se houver. Os atendimentos serão realizados mediante distribuição de fichas.

No sábado (8), a Secretaria de Produção Rural (Sepror) e a Agência de Desenvolvimento Sustentável (ADS) também realizarão uma feira regional que contará com produtos da agricultura familiar, além do caminhão do programa “Peixe no Prato”, com a venda de pescados e hortaliças a preços populares.