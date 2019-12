Saiba horário de chegada do corpo de Arlindo Jr. em Parintins e cronograma de homenagens

Manaus/AM - A Prefeitura de Parintins divulgou a programação de homenagens a Arlindo Jr., que morreu no último domingo (29), vítima de câncer. O corpo do levantador de toadas está programado para chegar em Parintins, no Aeroporto Júlio Belém por volta das 7h15.

Do aeroporto, o corpo seguirá para uma homenagem do boi garantido, em frente ao curral Lindolfo Monteverde, por volta das 7h40. Em seguida, às 8h, as homenagens continuarão, dessa vez no Bumbódromo e contará com um cortejo na Arena.

Às 8h20, o corpo do levantador de toadas vai ser levado ao Curral Zeca Xibelão, para uma homenagem do boi Caprichoso.

Um culto será realizado às 9h da manhã, na Catedral de Nossa Senhora do Carmo e às 12h vai ocorrer a saída do corpo da Catedral em direção ao Aeroporto Júlio Belém e quando chegar em Manaus, seguirá em carreata para o cemitério São João Batista.