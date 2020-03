Aleam proíbe viagem de parlamentares para estados brasileiros e restringe em municípios

Sexta-feira 13 com coronavírus e estado de emergência em Manaus

Manaus/AM- Em coletiva realizada na manhã deste sábado (14), o presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado Josué Neto, anunciou que as viagens de parlamentares e suas equipes aos demais estados brasileiros estão proibidas a partir de hoje.

A medida é uma das ações para evitar a propagação do coronavírus no ambiente parlamentar, após o Amazonas registrar o primeiro caso confirmado na sexta-feira (13).

Josué informou, ainda, que as viagens ao interior do Amazonas serão restringidas, com o intuito de evitar propagar a Covid-19 para demais municípios:

"Essas viagens para qualquer outro estado estão proibidas. Para o interior do Amazonas nós vamos restringir ao máximo. Já que Manaus já tem um caso de coronavírus ficaria muito difícil para a imagem de um colega deputado estar com o vírus incubado e levar esse vírus para o interior do Amazonas. E as pessoas que vão passarão por exames".

Outras medidas

O acesso ao público à Aleam será suspenso por um período de 20 dias, exceto para a imprensa. A Escola Do Legislativo, que oferece cursos de capacitação, também terá as atividades suspensas. Essas suspensões serão reavaliadas depois de passado o período, de acordo com os novos dados.

Internamente, as orientações de higiene serão ordem na casa. Cada servidor deverá levar seu copo e garrafinha, e servidores acima de 60 anos, que estão no grupo maior risco de consequências graves na contração da Covid-19, terão a opção de ir ou não trabalhar, podendo trabalhar em home-office.

A Aleam anunciou ainda que irá fazer uma ação conjunta com o Procon-AM para atuar na fiscalização dos preços abusivos contra o consumidor do Amazonas em produtos como máscaras e alcool gel. "Nossa equipe já circulou esta semana e constatou que em muitos lugares esses produtos estão sendo recolhidos e estocados para se aplicar o ágio cobrado".