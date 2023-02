Veja o que é o micropore, item que está sendo usado como substituto do tapa-sexo

Com uma fantasia azul representando os seres aquáticos do mar de Parati, ela chamou atenção por parecer estar sem nada na parte debaixo, mas garantiu que usava micropore e estava tudo coberto.

RAINHA DE BATERIA DO ACADÊMICOS DO TATUAPÉ É ADEPTA AO MICROPORE

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Carnaval chegou e, com ele, a preocupação de muitas mulheres com suas fantasias. Um dos itens mais usado por elas é o tapa-sexo, peça utilizada para esconder a região íntima, mas o acessório está sendo substituído por outro mais discreto: o micropore.

