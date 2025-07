Unicamp divulga edital do vestibular 2026, com 3.368 vagas de graduação

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) publicou nesta quarta-feira (23) o edital do vestibular 2026. Ao todo, serão oferecidas 3.368 vagas regulares para ingresso em cursos de graduação, distribuídas entre diferentes modalidades de seleção. Acesse o documento aqui (https://www.comvest.unicamp.br/wp-content/uploads/2025/07/Edital-Vestibular-Unicamp-2026.pdf).

A maior parte das vagas (2.520) será destinada ao vestibular tradicional, cuja organização é feita pela Comvest (Comissão Permanente para os Vestibulares). As demais vagas serão oferecidas por sistema Enem-Unicamp (341 vagas, com 94 adicionais), Provão Paulista (327), Vestibular Indígena (59 + 71 adicionais) e olimpíadas científicas e competições de conhecimento (121 + 12 adicionais).

O período de inscrições vai de 1º de agosto a 1º de setembro. A taxa de participação custa R$ 221.

Entre os cursos com maior número de vagas ofertadas estão administração (180 vagas), o conjunto de cursos das áreas de física e matemática conhecido como curso 51 (155 vagas), engenharia mecânica (140) e medicina (110).

Caso sobrem vagas em alguma das outras formas de ingresso, elas poderão ser remanejadas para o vestibular tradicional. As matrículas serão feitas exclusivamente pelo site da Comvest (https://www.comvest.unicamp.br/). O Manual do Ingresso será divulgado no mesmo dia de abertura das inscrições, 1º de agosto.

A principal mudança para esta edição é a redução do número de questões no segundo dia da segunda fase: de 20 para 18. A Comvest diz que a medida pretende diminuir o cansaço dos candidatos, já que as perguntas exigem leitura e interpretação detalhadas.

Em setembro, haverá prova de habilidades específicas para candidatos ao curso de música. Já os candidatos aos cursos de artes visuais, artes cênicas, dança e arquitetura farão as provas específicas de 3 a 5 de dezembro. A primeira chamada será divulgada em 23 de janeiro de 2026.

Uma das novidades deste ano é a exclusão da prova de habilidades específicas para o curso de arquitetura e urbanismo. Candidatos treineiros não participarão de provas práticas artísticas.

*

INSCRIÇÕES E DATAS

- Inscrições: de 1º de agosto a 1º de setembro de 2025, pelo site da Comvest

- Taxa de inscrição: R$ 221

- 1ª fase: 26 de outubro de 2025

- 2ª fase: 30 de novembro e 1º de dezembro de 2025

- Provas de habilidades específicas:

- Música (online): envio de vídeos de 15 a 30 de setembro

- Outras áreas (artes cênicas, dança, artes visuais): 3 a 5 de dezembro

ESTRUTURA DA PROVA

Primeira fase

- 72 questões objetivas

- Disciplinas: português, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e inglês

Segunda fase

Aplicada em dois dias, terá:

Dia 1:

- Redação (escolha entre duas propostas)

- 6 questões de língua portuguesa e literatura

- 2 questões interdisciplinares em inglês

- 2 questões interdisciplinares de ciências da natureza

Dia 2:

- Matemática (4 a 6 questões, dependendo da área)

- 2 questões interdisciplinares de ciências humanas

Provas específicas por área:

- Biológicas/Saúde: biologia e química

- Exatas/Tecnológicas: física e química

- Humanas/Artes: história, geografia, filosofia e sociologia

AÇÕES AFIRMATIVAS E COTAS

A Unicamp reserva 15% das vagas de cada curso para autodeclarados pretos e pardos, podendo chegar a até 27,2% caso os candidatos atendam à nota mínima exigida.

Participantes do PAAIS (Programa de Ação Afirmativa e Inclusão Social) podem receber até 40 pontos extras se tiverem estudado em escolas públicas.

Candidatos cotistas passarão por heteroidentificação com base em traços fenotípicos. A matrícula será condicionada à aprovação nessa etapa.

QUAL A LISTA DE OBRAS OBRIGATÓRIAS?

A lista de leitura da Unicamp 2026 tem nove obras, entre livros, contos e músicas. A novidade é o livro No seu pescoço, de Chimamanda Ngozi Adichie, que entra no lugar de Niketche, de Paulina Chiziane.

Veja a lista completa:

Os contos selecionados de "Morangos Mofados", de Caio Fernando Abreu, são: "Além do Ponto", "Aqueles dois", "Diálogo", "O Dia em que Júpiter Encontrou Saturno", "Pêra, Uva ou Maçã?" e "Terça-feira Gorda.

As canções do músico Cartola são de diferentes álbuns do cantor. Foram escolhidas para o vestibular: "Alvorada", "As Rosas Não Falam", "Cordas de aço", "Disfarça e Chora", "O inverno do Meu Tempo", "O Mundo é um Moinho", "Que é Feito de Você?", "Sala de Recepção", "Silêncio de um Cipreste", "Sim".