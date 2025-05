Profissionais contábeis e empresários de Manaus debatem impactos da reforma tributária

A sinergia entre as áreas de contabilidade, direito e tecnologia foi um ponto chave do debate. Os participantes puderam compreender como a atuação integrada dessas expertises se torna fundamental para garantir a segurança e a eficiência na adaptação ao novo sistema tributário brasileiro.

Em parceria com o escritório Alecrim & Costa Advogados e a TOTVS Norte, o evento buscou oferecer uma análise prática e atualizada das significativas mudanças tributárias que se aproximam. A iniciativa sublinhou a urgência da preparação empresarial para mitigar riscos e aproveitar as novas oportunidades que o cenário fiscal transformado pode apresentar.

