Mulher é presa por amarrar gatos e chicoteá-los

Uma mulher 69 anos foi presa neste sábado (12), após ser denunciada por amarrar gatos e chicoteá-los. O caso aconteceu em Cachoeira do Sul, no Rio Grande do Sul. O caso foi descoberto após uma testemunha gravar um vídeo com as agressões e entregar para a polícia.

Segundo o G1, a Brigada Militar (BM) foi acionada para resgatar os animais, e a idosa acabou confessando o crime e disse que o cometia porque os felinos miavam demais e já estavam incomodando os vizinhos.

Os gatos ficavam amarrados com uma corda curta, de cerca de um metro, em uma árvore no pátio de casa, e apanhavam com chicote. Um dos animais foi encontrado com o rosto inchado.

Após o registro de ocorrência, ela foi liberada e deve responder pelo crime de maus-tratos em liberdade.

Os gatos foram levados para uma ONG.