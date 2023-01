Mega da Virada é sorteada neste sábado; veja os números

O apostador que ganhar algum prêmio tem até 90 dias para retirar a bolada. Caso não o faça, a pessoa perde o direito de retirar o dinheiro, que será repassado ao Tesouro Nacional, para aplicação no Fies (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior).

O prêmio deste ano, estimado em R$ 541.969.966,29, é o maior de sua história, cerca de 43% superior aos R$ 378 milhões do ano passado, que já tinha atingido a marca de maior prêmio de loterias no Brasil.

Quem acertou as cinco dezenas também vai passar 2023 com mais dinheiro na conta. É o caso de 2.485 sortudos. Cada um receberá R$ 45.438,78; outras 183.921 pessoas acertaram quatro números e vão levar R$ 877,04.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Cinco apostadores acertaram as seis dezenas 04 - 05 - 10 - 34 - 58 - 59 do concurso 2550 da Mega-Sena da Virada. Cada um receberá o prêmio de R$ 108.393.993,26.

