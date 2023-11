Ingrid Guimarães revela motivo de briga com Paulo Gustavo: 'Sofri muito'

Segundo ela, Paulo se negou a falar com a atriz sobre o assunto, o que afastou os dois. "Não teve a tal conversa", disse a artista, que contou que, por fim, cedeu na data de estreia do seu filme.

Ao receberem a notícia de que os longas estreariam na mesma data, Ingrid descreveu que "ficou um clima horroroso". "Eu não queria competir com ele e com a Mônica. Ao mesmo tempo, a franquia De Pernas pro Ar não era minha. Eu não poderia dizer: ‘Tira’. Não tinha esse poder", relatou.

"Foi horrível", comentou a atriz ao ser perguntada, durante uma participação no Quem Pode, Pod, sobre a época em que os dois enfrentaram o atrito. Ingrid ainda declarou ser grata por ter feito as pazes antes da morte do humorista. "Eu não teria sobrevivido se isso não tivesse acontecido", disse.

