Foliões espantam calor no Monobloco no RJ com leques e jatos d'água; veja vídeo

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O Monobloco se apresentou neste domingo (9) pós-Carnaval como um dos últimos blocos de rua do Rio de Janeiro. Uma multidão já às 7h lotava a rua Primeiro de Março, no centro da cidade, para acompanhar o megabloco, que completa 25 anos de folia.

Com sol forte e o termômetro de rua marcando 35°C, os foliões se refrescaram com leques e também jatos d'água, que eram borrifados na multidão com equipamentos portáteis.

"Estou fantasiada de ET, mas vim com meu lequezinho, bebendo muito água, usando protetor. Carnaval tá aí, vamos curtir", disse a psicóloga Anne Correa, 32.

Também apostou no leque um grupo familiar formado por três irmãos e dois primos, que saíram de Madureira. "Só com leque para aliviar, uso sempre", contou Jennifer Siqueira, 32.

As namoradas Allana Peixoto, 20, e Maria Luisa Valle, 18, afirmaram que também não dispensam o acessório. "Esse é nosso terceiro dia de bloco, sempre com leque para aliviar. O calor está demais", afirmou Allana.

No desfile, um abre-alas reuniu amigos do Monobloco e houve também a estreia do casal de mestre-sala e porta-bandeira, William Miranda da Silva e Aline da Silva Lima.

O repertório conta com clássicos como "Taj Mahal", "Fio Maravilha", "Explode Coração", "Saideira", "Toda Forma de Amor", "Eu Também Quero Beijar" e "Do Seu Lado", entre muitos outros sucessos do pop e da MPB.

Perto do meio-dia, o cortejo teve fim, mas muito quiseram continuar pulando pelas ruas.

Para entrar na via reservada ao bloco, os foliões precisaram passar por detectores de metais instalados pela Polícia Militar em todos os acessos. Além disso, revistas pessoais foram realizadas. Segundo a corporação, não houve registro de ocorrências.