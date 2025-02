Defesa Civil interdita mais oito igrejas em Salvador após morte de turista

A força-tarefa identificou, ao todo, 206 imóveis considerados de risco alto e 81 com risco muito alto. Segundo a Codesal, as vistorias realizadas buscam possíveis problemas nas edificações e nas estruturas físicas que possam resultar em desabamentos e incêndios. Também são apontadas soluções para o enfrentamento dos problemas detectados.

As oito igrejas foram interditadas durante a força-tarefa, que vistoriou 106 imóveis nesta semana. Foram inspecionados casarões, museus, conventos e 14 igrejas na região do Centro Histórico de Salvador. Os imóveis foram classificados como de risco alto ou muito alto. Segundo a Codesal, muitos deles estão totalmente abandonados, representando risco para moradores e transeuntes. A maioria das construções é tombada.

CAMPINAS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Defesa Civil de Salvador (Codesal) interditou oito igrejas da cidade até o início da noite desta sexta-feira (14). As interdições ocorrem nove dias depois de uma turista morrer no desabamento do teto da Igreja de São Francisco de Assis, no Pelourinho, no última dia 5.

