Com tempo quente, Imigrantes tem 18 km de congestionamento no sentido do litoral de SP

Para quem segue para o interior do estado, a rodovia Anhanguera estava com o trânsito livre.

Na rodovia Carvalho Pinto, que também é usada para quem vai ao litoral norte, o motorista enfrentou congestionamento entre nos km 78 e 82 no fim da manhã. Porém, às 12h30, a concessionária que administrava a via informou que o trânsito estava normalizado.

O engarrafamento ocorre por causa do volume de veículos, de acordo com a Ecovias.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quem deixou para viajar no começo da tarde deste sábado (18) para curtir o fim de semana e o feriado no litoral paulista deve se deparar com um trânsito intenso.

