Sofrendo com acne? Aprenda a tratar com produtos naturais

Cerca de 85% da população jovem e adulta do mundo sofre com acne. A causa da doença de pele mais comum no mundo é o aumento de sebo, que é a gordura produzida pelas glândulas sebáceas.

Como consequência, ocorre a obstrução num folículo piloso, favorecendo a inflamação cutânea e a proliferação das bactérias. Também há outros fatores que causam a acne como o acúmulo de bactérias, desregulação hormonal, ovários policísticos, tensões hormonais, uso de cosméticos oleosos, cortisona, complexo B e iodo.

Produtos naturais

O vinagre de maçã orgânico tem ação anti-inflamatória, antibacteriana, antifúngica, adstringente e antisséptica. Essas propriedades ajudam a desobstruir os poros, permitindo que a pele respire, além de equilibrar o pH da pele, evitando o excesso de oleosidade.

Outro aliado poderoso é o gel extraído da babosa, que é rica em antioxidante, tem efeito hidratante, cicatrizante e clareador, além de auxiliar a combater bactérias e diminuir o inchaço e a vermelhidão da pele.

Já o óleo essencial de melaleuca é um eficaz fungicida, anti-inflamatório, cicatrizante e bactericida que ajuda no controle da oleosidade da pele.

Passo a passo:

Lave o rosto à noite com sabonete antiacne, em seguida molhe um chumaço de algodão no vinagre de maçã orgânico e aplique de maneira pontual em cima da acne e segure durante 20 segundos. Não é necessário passar em todo o rosto e nem lavar.

Use meia colher de sobremesa com a mistura de babosa com uma gota de óleo essencial de melaleuca e passe no rosto. Você pode dormir com a mistura na pele. Pela manhã limpe o rosto e passe a mistura novamente, use um protetor solar com ação antiacne.