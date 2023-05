Saiba onde encontrar atendimento especializado para parar de fumar no Amazonas

Manaus/AM - Fumantes que desejam se livrar do hábito podem receber suporte especializado no Amazonas, com atendimento personalizado, encaminhamentos e acompanhamento psicossocial. Confira:

o atendimento funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, situado na Rua Salvador, 456, bairro Adrianópolis, zona centro-sul de Manaus. O agendamento pode ser feito por WhatsApp, no telefone (92) 98450-5576, ou enviando um e-mail para [email protected].

A escuta inicia com o chamado primeiro acolhimento, quando psicólogos, assistentes sociais e profissionais de saúde realizam a triagem do paciente. A partir daí a equipe identifica as necessidades e, caso seja necessário, faz o encaminhamento para os tratamentos adequados. Todas as etapas do processo são acompanhadas pela equipe.

Dados

No ano passado, mais de 6,2 mil pessoas foram atendidas pelos serviços disponibilizados pela Gerência de Política sobre Álcool e outras Drogas (GPAD), da Secretaria Executiva de Direitos Humanos (SEDH) da Sejusc. Este ano, são quase 1,3 mil fumantes e usuários de álcool e outras drogas já atendidos com escuta qualificada e humanizada, dos quais 72 foram encaminhados para tratamentos de saúde.

(*) Com informações da assessoria