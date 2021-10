Manchas de melasma na pele tem cura? Saiba mais

A vitamina C e o retinol são grandes aliados no combate às manchas, pois funcionam como antioxidante nas células, eliminando radicais livres que causam o envelhecimento e as manchas. Eles atuam na renovação celular e na remoção de células mortas.

Manchas na pele podem aparecer em qualquer parte do corpo e geralmente são causadas pela exposição ao sol, alguns medicamentos e até gravidez. Um dos problemas de pele mais difíceis de tratar é o melasma, as temidas manchas escuras. Além da exposição ao sol, o melasma tem causas genéticas e hormonais e é reincidente podendo reaparecer após novas exposições ao sol. Mas será que tem cura?

