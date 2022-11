Filho de Marília Mendonça tem diabetes tipo1; entenda a diferença do tipo 2

Ruth Moreira, mãe de Marília Mendonça, revelou que o neto, Leo, de 2 anos, foi diagnosticado com diabetes tipo 1 e que desde então tem aprendido receitas novas. Ela explicou que a glicose dele é controlada com acompanhamento da pediatra, endocrinologista e nutricionista.

O diabetes mellitus é uma doença que tem como principal característica o excesso de glicose no sangue e pode ter duas causas diferentes.

Diabetes tipo 1: Cerca de 10% dos casos, é provocado por um processo autoimune, que acontece quando o organismo confunde alguma estrutura interna como um agente invasor, e ativa seu sistema de defesa para se proteger. Nos pacientes com esse tipo, o sistema imunológico ataca as células beta, no pâncreas, responsáveis pela produção de insulina

Diabetes tipo 2: Corresponde a maioria dos casos, com cerca de 90% dos pacientes, e acontece quando o corpo não consegue utilizar adequadamente o hormônio que metaboliza a glicose, condição chamada de resistência à insulina, ou essa substância não é produzida em quantidade suficiente para manter o nível de glicose dentro da normalidade.

O tratamento exige planejamento alimentar, prática de atividade física e uso de insulina e outros medicamentos. Com o controle adequado da doença, é possível abrir exceções em ocasiões especiais e consumir doces comuns, seguindo as recomendações do nutricionista.