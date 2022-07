Falta de higiene pode causar perda do pênis; saiba como evitar câncer

O problema aponta para a necessidade de orientar os homens sobre a lavagem do pênis, que é a principal forma de prevenir o câncer. Vestígios de urina são ácidos e quando ficam acumulados no prepúcio, podem causar inflamação. A lavagem é simples e deve ser feita com água e sabão, afastando o prepúcio para expor toda a cabeça do pênis e fazer a limpeza completa.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.