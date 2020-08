Benefícios do kiwi antes de dormir; saiba mais

O Kiwi traz diversos benefícios para a saúde. Ele contém apenas 42 calorias, fornece vitamina C, vitamina K e uma quantidade significativa de folato e potássio. Além disso, comer kiwis ajuda na saúde digestiva, reduz a inflamação e diminui o colesterol. Esses efeitos são devidos às elevadas quantidades de antioxidantes, de fibras e carotenóides.

De acordo com o site UOL, a fruta é um dos melhores alimentos para comer antes de dormir. Isso porque os efeitos de promoção do sono são atribuídos à serotonina, uma substância química cerebral que ajuda a regular o ciclo do sono.

Também já foi sugerido que os antioxidantes anti-inflamatórios dos kiwis, como a vitamina C e os carotenóides, podem ser parcialmente responsáveis pelos efeitos de promoção do sono.