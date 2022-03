PF abre inquérito para apurar fala de Bolsonaro que ligava vacina da Covid à Aids

A PF irá solicitar da Coordenação-Geral de Cooperação Internacional que seja feito uma checagem no Departamento de Saúde e Assistência Social do Reino Unido se o país teria divulgado que “os totalmente vacinados [...] estão desenvolvendo a síndrome de imonudeficiência adquirida muito mais rápido do que o previsto”.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.