Facebook e Instagram derrubam live onde Bolsonaro diz que vacina da covid causa Aids

O Facebook removeu do aplicativo e também do Instagram, a livre transmitida na última quinta-feira (21), pelo presidente Jair Bolsonaro, onde ele afirma que a vacina contra a covid-19 está fazendo com que as pessoas desenvolvam Aids.

Na ocasião, o presidente leu uma matéria falsa que relacionava diretamente a vacina à doença. Para o Facebook, Bolsonaro violou as regras do aplicativo no tocante à covid-19 e promove a desinformação.

O vídeo não está mais disponível, mas causou um rebuliço entre especialistas que condenam a atitude de Jair de incitar o medo e de compartilhar conteúdos mentirosos sem qualquer checagem da origem.

Eles explicam que nenhuma das vacinas usam fragmentos do vírus HIV e que a notícia é completamente falsa e absurda.

Por conta disso, o senador Alessandro Vieira produziu nesse domingo (24), um requerimento relatando a conduta do presidente, a fim de pedir que a CPI direcione o documento ao STF.

Desde o início da vacinação no mundo, Bolsonaro ataca e desacredita o imunizante e estimula pessoas a irem para as ruas sem máscaras. Recentemente, ele declarou que não vai se vacinar.