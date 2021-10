Beneficiários do Bolsa Família com NIS 6 recebem hoje auxílio emergencial

O dinheiro pode ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem, por quem recebe pela conta poupança social digital, ou sacados por meio do Cartão Bolsa Família ou do Cartão Cidadão.

Os beneficiários do Bolsa Família com Número de Inscrição Social (NIS) terminado em 6 recebem nesta segunda-feira (25) a 7ª parcela do auxílio emergencial.

